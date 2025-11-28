Главная » Новости

СМИ обнаружили новую торговую марку, которую связывают с сиквелом Control

Журналисты издания MP1st сообщили о регистрации торговой марки CONTROL Resonant, появившейся 27 ноября. По данным ресурса, оформление осуществила юридическая фирма Nordia Attorneys at Law, ранее представлявшая интересы студии Remedy Entertainment. На этом фоне в прессе появились предположения, что марка может быть связана с разработкой продолжения игры Control.

Издание отмечает, что торговая марка могла быть зарегистрирована как кодовое название проекта Control 2, о существовании которого было объявлено три года назад. С тех пор официальных подробностей о разработке практически не появлялось, что усиливает интерес к потенциальному раскрытию информации. Среди версий обсуждается возможность показа материала на церемонии The Game Awards 2025, а также вероятность того, что марка может относиться к другому проекту во вселенной Сэма Лейка, включая возможную экранизацию.

Remedy формально подтвердила работу над сиквелом в 2022 году, но детали проекта не раскрывала. СМИ подчёркивают, что появление CONTROL Resonant может указывать на подготовку к будущей презентации, хотя официальных комментариев от студии не поступало.

