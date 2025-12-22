СМИ: Apple не добилась незаметного сгиба у складного iPhone

Американская корпорация Apple пока не смогла реализовать полностью незаметный сгиб дисплея в складном iPhone и продолжает экспериментировать с конструкцией устройства. Об этом сообщают источники в цепочке поставок, на которые ссылаются профильные СМИ.

По их данным, именно стремление создать складной смартфон без визуально заметной складки на экране стало одной из причин, по которой Apple до сих пор не вышла на рынок складных устройств. Компания тестирует различные инженерные решения, однако желаемого результата пока не достигла. Разработка продолжается, и в Apple рассчитывают найти рабочий вариант до возможного анонса устройства, который, по неофициальной информации, может состояться осенью следующего года.

Источники отмечают, что параллельно над аналогичными технологиями работают и другие производители смартфонов, в том числе компании из Китая. В случае отсутствия проблем с производством именно они могут первыми представить складные устройства с минимально заметным сгибом. На этом фоне усиливается конкуренция со стороны Samsung, так как ожидается, что будущие модели серии Galaxy Z Fold получат еще менее выраженную складку по сравнению с текущими поколениями.

При этом эксперты указывают, что в современных складных флагманах проблема сгиба стала менее заметной и проявляется в основном при определенных углах обзора и ярком освещении. Тем не менее Apple, как утверждают источники, ориентируется на максимально высокий технологический стандарт и не готова выводить продукт на рынок без достижения поставленных целей.

Если компании не удастся реализовать дисплей без заметной складки в ближайшие годы, сроки выхода складного iPhone могут быть пересмотрены, либо устройство появится с характеристиками, сопоставимыми с уже представленными решениями конкурентов.