В октябре китайская компания на российском рынке продолжает радовать акциями.

Осеняя распродажа затрагивает смартфоны, телевизоры, беспроводные наушники, электрические самокаты и ряд другой техники, представленной на рынке.

В период с 5 по 11 октября проводится второй этап осенней распродажи, в рамках которой смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco подешевели в России.

Скидки на продукцию компании составят до 4 тыс. рублей. Максимальная выгода в рамках акции будет на смартфоны Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S.

Также под акцию попадают устройства Xiaomi Mi Note 10 Lite и Poco F2 Pro, а также Redmi 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 обойдется дешевле на 3 290 рублей, а также скидки действуют на ряд другой техники, включая телевизоры.

Все подробности можно узнать на официальном сайте компании в РФ.