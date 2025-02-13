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Смартфоны в 2025 году уже достигли предела роста производительности

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Новые смартфоны 2025 года, включая модели Galaxy S25 от Samsung и iPhone 16 от Apple, демонстрируют значительное увеличение скорости, но сталкиваются с проблемами перегрева.

Galaxy S25 на 40% быстрее своих предшественников, однако быстро нагревается, а iPhone 16, хоть и менее горячий, чем iPhone 15, также вызывает множество жалоб на перегрев.

Высокопроизводительные чипы, такие как Qualcomm Snapdragon 8 Elite, также подвержены проблемам с теплом, что приводит к снижению производительности для поддержания безопасной температуры.

Пользователи сообщают о слишком высокой температуре устройств, что негативно сказывается на сроке службы аккумулятора и внутренних компонентах.

Производители, такие как Samsung, внедряют более эффективные системы охлаждения, однако существующие решения не справляются с выделяемым теплом. В условиях роста потребления энергии от ИИ-технологий, производителям нужно искать инновационные методы охлаждения.

Несмотря на высокие показатели производительности, пользователи не всегда видят в этом реальную пользу, так как большинство задач на смартфонах не требуют такой мощности.

Производителям следует сосредоточиться на новых функциях и методах, чтобы сделать устройства более привлекательными, а не только акцентировать внимание на скорости.

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