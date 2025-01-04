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Смартфоны серии Redmi K70 уже в январе получат обновление до HyperOS 2.1

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Xiaomi анонсировала, что новая операционная система HyperOS 2.1 скоро появится на смартфонах серии Redmi K70, включая модели K70 Pro, K70E и K70. На прошлой неделе были выпущены бета-версии и стабильные обновления для других устройств компании.

HyperOS 2.1 обещает улучшение производительности, более плавный пользовательский интерфейс и стабильность системы. Обновление будет оптимизировано для игр и энергоэффективности, что особенно важно для устройств серии K70, обладающих мощным оборудованием.

Ключевые новшества включают улучшенную функцию Game Turbo для персонализации игрового процесса, новые анимации для более современных переходов и расширенное управление батареей для увеличения её срока службы. Обновлённый Центр управления станет более удобным и настраиваемым.

Ожидается, что обновление станет доступным в январе 2025 года, сначала в Китае, а затем и на международном рынке.

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