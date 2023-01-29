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Смартфоны серии Realme 10 Pro появятся в продажу в России по цене от 25 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Realme 10 Pro официально будут представлены 7 февраля, но аппараты уже можно купить в рознице.
В России на прилавках появились еще не представленные Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+. Снимки смартфонов на витрине с ценниками опубликовал Telegram-канал «Лысый из МТ».

Судя по фото Realme 10 Pro 128 ГБ предлагают купить за 25 тыс. руб., а версию с 256 ГБ постоянной памяти можно приобрести за 28 тыс. руб.

Realme 10 Pro+ оценивается от 33 тыс. рублей.

В Realme 10 Pro установили процессор Snapdragon 695 и 6,72-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.

В старшей версии уже используется платформа MediaTek Dimensity 1080, а 6,7 дюймовый экран выполнен по технологии AMOLED. Частота обновления экрана составляет 120 Гц.

Смартфоны серии Realme 10 Pro появятся в продажу в России по цене от 25 000 рублей Смартфоны серии Realme 10 Pro появятся в продажу в России по цене от 25 000 рублей

 

Realme Realme 10 Pro
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