Смартфоны с ИИ превращаются в «Агент-телефоны»: как гаджеты учатся выполнять задачи самостоятельно

Индустрия искусственного интеллекта на смартфонах переходит в новую фазу развития. Согласно исследованию компании Counterpoint Research, рынок движется от ИИ-ассистентов, которые просто отвечают на вопросы, к так называемым «Агент-телефонам», способным понимать намерения пользователя и автоматически выполнять поставленные задачи. Вместо последовательного открытия отдельных приложений будущие смартфоны будут координировать работу нескольких приложений и сервисов в фоновом режиме, упрощая и ускоряя выполнение повседневных дел. Подобный переход способен изменить принципы взаимодействия людей со своими устройствами, а также характер конкуренции между производителями смартфонов в ближайшие годы.

От ИИ-ассистентов к ИИ-агентам

Современные голосовые помощники в основном ориентированы на ответы на вопросы, создание текстов или выдачу рекомендаций. По мнению аналитиков Counterpoint, следующим этапом станет куда более практичное применение технологии: «Агент-телефоны» призваны понимать конечную цель пользователя и самостоятельно осуществлять необходимые для её достижения действия. Вместо переключения между различными приложениями такие ИИ-агенты смогут управлять целыми рабочими процессами от имени пользователя. Это превращает смартфон из устройства для запуска приложений в своеобразный интеллектуальный слой операционной системы, координирующий работу приложений и сервисов «за кулисами». В результате конкуренция между производителями в будущем может определяться не столько техническими характеристиками устройств, сколько тем, насколько надёжно ИИ способен справляться с реальными задачами.

Открытые платформы ускоряют переход

Одним из главных факторов, способствующих такому переходу, аналитики называют появление открытых фреймворков класса «Claw». Подобные платформы формируют общий исполнительный слой, позволяющий ИИ-агентам распознавать намерения пользователей, выполнять многоэтапные задачи и работать сразу в нескольких приложениях. В числе ведущих решений подобного рода в Counterpoint выделяют открытую платформу OpenClaw. Поскольку такие фреймворки находятся в открытом доступе, производителям смартфонов больше не требуется создавать полноценные системы ИИ-агентов с нуля, что снижает затраты на разработку и инженерную сложность, делая продвинутые функции искусственного интеллекта доступными для устройств разных ценовых сегментов.

Взаимодействие агентов друг с другом повышает уровень автоматизации

Ещё одним важным направлением развития становится технология взаимодействия агентов между собой (Agent-to-Agent, A2A). Вместо использования единственного ИИ-ассистента несколько агентов получают возможность обмениваться информацией, делегировать друг другу задачи и согласовывать рабочие процессы. Такой подход позволяет стирать традиционные границы между приложениями, обеспечивая более плавную совместную работу различных сервисов. Итогом становится более цельный пользовательский опыт: людям приходится меньше времени тратить на ручное управление приложениями, поскольку смартфон берёт на себя выполнение рутинных операций.

Конкуренция среди смартфонов меняется

По оценке аналитиков Counterpoint, индустрия смартфонов вступает в новый этап, на котором решающее значение приобретает именно способность ИИ выполнять задачи, а не отдельные функции искусственного интеллекта или результаты тестов производительности. Ожидается, что будущие устройства будут конкурировать по таким параметрам, как качество выполнения задач, понимание контекста, интеграция в экосистему, интеллектуальная автоматизация и общая надёжность работы. В исследовании также выделяются два различных пути развития «агентификации»: интернет-компании, вероятно, будут выстраивать ИИ-агентов вокруг собственных экосистем приложений, тогда как производители смартфонов, как ожидается, станут интегрировать системные ИИ-агенты непосредственно в операционную систему для более глубокого контроля над функциями устройства и взаимодействием между приложениями.

TECNO EllaClaw

В качестве примера практической реализации такого подхода аналитики Counterpoint приводят разработку TECNO под названием EllaClaw. Созданное на основе фреймворка Ella AI, платформы с открытым исходным кодом OpenClaw и архитектуры Agent-to-Agent, это решение превращает традиционного ИИ-ассистента в полноценного агента, способного выполнять задачи сразу в нескольких приложениях. Среди возможностей устройства — выполнение задач между приложениями и функция «телефонного смотрителя», активируемая одним нажатием и помогающая решать проблемы с разрядом батареи, избыточным расходом трафика, обслуживанием устройства и его рутинной оптимизацией. Помимо этого, TECNO делает акцент на решении практических проблем пользователей, особенно на развивающихся рынках, вместо сосредоточения исключительно на размере ИИ-моделей или результатах бенчмарков.

Что дальше?

По мнению аналитиков Counterpoint, будущее смартфонов связано с практичным искусственным интеллектом, способным выполнять задачи, а не просто реагировать на запросы. По мере более широкого распространения открытых платформ, таких как OpenClaw, агентный ИИ, как ожидается, выйдет за пределы флагманских устройств премиум-класса и станет доступен на массовых смартфонах. В ближайшие годы наиболее успешными ИИ-телефонами могут оказаться не те, что оснащены самыми крупными моделями искусственного интеллекта, а те, что обеспечивают наиболее полезный, надёжный и разумный повседневный пользовательский опыт.