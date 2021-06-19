Технология Peer-to-Peer Transmission Alliance способна предавать файлы без подключения устройства к Интернету.

Передовая технология была создана при усилии крупнейших китайских производителей смартфонов — Xiaomi Oppo и Vivo.

Теперь к этим производителям подключилась и компания Samsung. Корейский производитель уже добавил новую функцию на свои устройства.

Сейчас Peer-to-Peer Transmission поддерживает большое количество брендов — Vivo, Realme, OPPO, Black Shark, Meizu, OnePlus, ZTE, Hisense, Asus, ROG.

Между смартфонами, выпускаемых под этими именами, можно передавать файлы большого объёма без использования глобальной сети.

Передача происходит напрямую с использованием Bluetooth для подключения и технологии Wi-Fi P2P.

Передача данных осуществляется на скорости в среднем 20 МБ/с, причем во время приема-передачи файла подключение Wi-Fi модуля аппарата к маршрутизатору не прерывается.