Главная » Новости

Смартфоны HUAWEI Mate 70 могут получить две операционные системы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

Компания HUAWEI планирует использовать в своих новых смартфонах Mate 70 сразу две операционные системы. Одна из них — HarmonyOS NEXT, которая не поддерживает приложения для Android, а другая будет совместима с ними.

HUAWEI уже выпустила публичную бета-версию HarmonyOS NEXT, а официальный релиз состоится 22 октября. Новая ОС станет шагом к отказу от Android, но в начале ее использования пользователи могут столкнуться с ограничениями по доступным приложениям.

Чтобы решить эту проблему, HUAWEI решила интегрировать в Mate 70 две ОС. Это позволит пользователям использовать привычные Android-приложения, что сделает смартфоны более привлекательными для покупателей за пределами Китая.

HarmonyOS NEXT подходит для внутреннего рынка благодаря экосистеме независимых приложений, но популярность HUAWEI за границей зависит от доступа к известным приложениям.

Операционная система была представлена в начале года и разрабатывается с использованием собственного ядра Harmony Kernel, что отличает ее от Android.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.