Смартфоны HUAWEI Mate 70 могут получить две операционные системы

Компания HUAWEI планирует использовать в своих новых смартфонах Mate 70 сразу две операционные системы. Одна из них — HarmonyOS NEXT, которая не поддерживает приложения для Android, а другая будет совместима с ними.

HUAWEI уже выпустила публичную бета-версию HarmonyOS NEXT, а официальный релиз состоится 22 октября. Новая ОС станет шагом к отказу от Android, но в начале ее использования пользователи могут столкнуться с ограничениями по доступным приложениям.

Чтобы решить эту проблему, HUAWEI решила интегрировать в Mate 70 две ОС. Это позволит пользователям использовать привычные Android-приложения, что сделает смартфоны более привлекательными для покупателей за пределами Китая.

HarmonyOS NEXT подходит для внутреннего рынка благодаря экосистеме независимых приложений, но популярность HUAWEI за границей зависит от доступа к известным приложениям.

Операционная система была представлена в начале года и разрабатывается с использованием собственного ядра Harmony Kernel, что отличает ее от Android.