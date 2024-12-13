Смартфоны Google Pixel теперь смогут заряжаться только до 80 %

С последним обновлением смартфонов Google Pixel появилась новая функция, позволяющая заряжать устройство только до 80 %.

Эта мера направлена на продление срока службы аккумулятора, так как зарядка до 100 % может ускорить его износ. Когда уровень заряда достигает 80 %, телефон начинает получать питание напрямую от сети, минуя батарею.

Функция была внедрена с выходом декабрьского обновления Android 15 QPR1. Авторы сайта Android Authority протестировали новинку и выяснили, что в режиме простоя телефон потребляет 0,1 Вт, а при включенном экране — 0,74 Вт.

При запуске приложений потребление возрастает до 2,6 Вт, а в ресурсоёмких задачах достигает 4,6-7,6 Вт. Отключив новый режим и вернувшись к стандартной зарядке, устройство снова начинает заряжаться до 100 %.

Этот режим особенно полезен при использовании ресурсоёмких игр, так как позволяет телефону получать необходимую энергию, не нагревая аккумулятор. Google надеется, что новая функция поможет увеличить срок службы устройств Pixel до семи лет.