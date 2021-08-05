Смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro не появятся в Индии

Google представила свои грядущие смартфоны — Pixel 6 и Pixel 6 Pro, что дает нам возможность впервые взглянуть на устройства, а также определить ожидания. Официальный запуск телефонов запланирован на осень этого года.

Хотя серия Google Pixel 6 поступит в продажу осенью этого года в некоторых странах, телефоны не будут доступны для покупки на одном из крупнейших мировых рынков мобильных телефонов. Google опубликовал список рынков, на которых будут доступны для покупки будущие смартфоны, и Индии нет в этом списке.

Это неудивительно, учитывая, что компания не запускала свои основные смартфоны серии Pixel на индийском рынке последние пару лет. Серии Pixel 4 и Pixel 5 также не были доступны в Индии. Однако на индийском рынке появился более дешевый вариант Pixel 4a.

Согласно списку, опубликованному Google, смартфоны серии Pixel 6 будут доступны в восьми странах — Австралии, Канаде, Франции, Японии, Франции, Тайване, США и Великобритании. Позже он может расшириться и на другие регионы. Хотя рынки теперь известны, информация о ценах и доступности все еще остается в секрете.

Google еще не раскрыл полный набор спецификаций этих новых телефонов, но подтвердил некоторые ключевые детали. Pixel 6 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Full HD + с частотой обновления 90 Гц, а у Pro — 6,7-дюймовым дисплеем QHD + с частотой обновления 120 Гц.

Стандартная модель оснащена двойной камерой на задней панели, в то время как Pixel 6 Pro имеет тройную настройку камеры — широкоугольный объектив, сверхширокоугольный объектив и телеобъектив с 4-кратным увеличением. На этот раз производительность фотографии может превысить чарты, учитывая, что чипсет, как говорят, ориентирован на вывод фотографий и использует искусственный интеллект и машинное обучение.

Что касается чипсета, изюминкой серии Pixel 6 остается процессор. В телефонах используется собственный чипсет Google — Tensor, созданный специально для устройств Pixel. Помимо возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения на устройстве, чип также, как утверждается, имеет значительные улучшения в переводе, субтитрах и диктовке. Серия Pixel 6 также будет иметь большинство уровней аппаратной безопасности в любом телефоне.

Источник — Astera.