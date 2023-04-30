Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Pro в России оценили в 29 990 рублей

Xiaomi на российском рынке Redmi Note 12 Pro будет продавать по цене 29 990 рублей.

На российском сайте Xiaomi провели анонс нового смартфона под брендом Redmi, на него назвали не только цену, но и сразу запустили акцию для первых покупателей.

Так, при заказе Redmi Note 12 Pro до 9 мая покупатель получит в подарок смарт-браслет Xiaomi Smart Band 7 или наушники Redmi Buds 4.

Redmi Note 12 Pro получил OLED-экран диагональю 6,67-дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей.

Частота обновления экрана составляет 120 Гц, есть поддержка HDR10+. В основе устройства лежит процессор Dimensity 1080 от компании Mediatek.

Памяти в модели может быть установлено 8 или 12 ГБ, флеш-накопитель предложат от 128 до 512 ГБ, причем он стандарта UFS 2.2.

Основная камера Redmi Note 12 Pro получила матрицы на 50, 8 и 2 Мп, фронтальный модель на 16 Мп.