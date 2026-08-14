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Смартфон Xiaomi 17 Ultra принял Солнце за Луну при съёмке затмения

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Пользователь социальной сети X из Испании опубликовал снимок солнечного затмения, наблюдавшегося в различных регионах 12 августа. При этом его смартфон Xiaomi 17 Ultra ошибочно распознал светило как Луну и по сложившейся привычке добавил на изображение детализированные кратеры. Причина заключается в том, что устройство определило яркий круглый объект в небе как спутник Земли и автоматически применило режим «суперлуния» с использованием ИИ-генерации изображения.

Как отмечается, подобная особенность характерна не только для Xiaomi 17 Ultra — аналогичным образом на фотографиях затмения вместо Солнца нередко оказывается изображение Луны и у других камерофонов.

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