Смартфон Xiaomi 12S Pro получит 2K AMOLED E5 экран и 120-Вт зарядку

Тизерные изображения продолжают демонстрировать основные характеристики смартфона Xiaomi 12S Pro.

Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал новые тизеры, которые продемонстрировали переднюю панель аппарата, также в них будет указано, что устройство получит экран с глубиной цвета 10 бит.

В смартфоне установят 6,73-дюймовый экран LTPO, его разрешение составит 2К, а плотность пикселей на экране составит 522 пикселя на дюйм.

Дисплей также будет поддерживать частоту обновления изображения от 1 до 120 Гц.

Также в аппарате реализовали два режима зарядки. Быстрая позволит от 0 до 100% зарядить аккумулятор за 19 минут, также будет режим зарядки при не высокой температуре, но она будет продолжаться 25 минут.

В смартфоне будет реализована и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, обратная беспроводная зарядка будет работать на 10 Вт.