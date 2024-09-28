Главная » Новости

Смартфон Vivo V40 вышел на российский рынок по цене от 51 999 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Недорогие смартфоны серии Vivo V40 дебютировали еще в конце лета, теперь модель Vivo V40 стала доступна для покупки в России.

Смартфон Vivo V40 вышел на российский рынок по цене от 51 999 рублей

Продажи стартовали по цене от 49 999 рублей, однако эта цена по акции, после чего устройство обойдется от 51 999 рублей.

Vivo V40 имеет AMOLED-дисплей с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость экрана достигает 4500 нит, благодаря чему видно изображение даже на ярком солнце.

Смартфон работает на чипсете Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3, созданном по 4-нанометровой технологии.

Основная камера имеет два датчика по 50 мегапикселей, что обеспечивает отличное качество снимков в любых условиях. Фронтальная камера также на 50 мегапикселей.

Vivo V40 доступен в двух конфигурациях: 12 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища. Батарея емкостью 5500 мАч обеспечивает длительное время работы. Быстрая зарядка мощностью 80 Вт позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Смартфон представлен в двух цветах: Галактический Фиолетовый и Титановый Серебристый. Цены в магазинах М.Видео-Эльдорадо:

Vivo V40 12/256 ГБ — 51 999 рублей, промо-цена 49 999 рублей.
Vivo V40 12/512 ГБ — 56 999 рублей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.