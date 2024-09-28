Смартфон Vivo V40 вышел на российский рынок по цене от 51 999 рублей

Недорогие смартфоны серии Vivo V40 дебютировали еще в конце лета, теперь модель Vivo V40 стала доступна для покупки в России.

Продажи стартовали по цене от 49 999 рублей, однако эта цена по акции, после чего устройство обойдется от 51 999 рублей.

Vivo V40 имеет AMOLED-дисплей с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость экрана достигает 4500 нит, благодаря чему видно изображение даже на ярком солнце.

Смартфон работает на чипсете Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3, созданном по 4-нанометровой технологии.

Основная камера имеет два датчика по 50 мегапикселей, что обеспечивает отличное качество снимков в любых условиях. Фронтальная камера также на 50 мегапикселей.

Vivo V40 доступен в двух конфигурациях: 12 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища. Батарея емкостью 5500 мАч обеспечивает длительное время работы. Быстрая зарядка мощностью 80 Вт позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Смартфон представлен в двух цветах: Галактический Фиолетовый и Титановый Серебристый. Цены в магазинах М.Видео-Эльдорадо:

Vivo V40 12/256 ГБ — 51 999 рублей, промо-цена 49 999 рублей.

Vivo V40 12/512 ГБ — 56 999 рублей.