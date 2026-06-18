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Смартфон Vivo T5 Lite 5G получит экран с частотой 120 Гц

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Профильное издание XpertPick раскрыло технические характеристики бюджетного смартфона Vivo T5 Lite 5G, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время.

Согласно опубликованной информации, устройство оснастят 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит.

За производительность смартфона будет отвечать 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6300 с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Покупателям предложат несколько конфигураций памяти: 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также версии с 6/128 ГБ и 6/256 ГБ.

Сообщается, что толщина корпуса Vivo T5 Lite 5G составит 8,39 мм, а масса устройства — около 209 граммов. Смартфон получит аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт.

Основная камера устройства будет включать датчик изображения разрешением 50 Мп, а для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп. Также ожидается защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP65.

Новинка выйдет в двух цветовых вариантах — Twilight Shadow и Ocean Blue. Дата официальной презентации и стоимость смартфона пока не раскрываются.

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