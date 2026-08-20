Смартфон Vivo с чипом Dimensity 7500 засветился в Geekbench

На платформе для бенчмарков Geekbench появился новый смартфон Vivo с номером модели V2607, предназначенный для глобального рынка. Одновременно другое устройство с номером модели V2608A, ориентированное на китайский рынок, получило сертификацию 3C в Китае.

Согласно данным Geekbench AI, смартфон Vivo V2607 оснащен чипом MediaTek MT6881, включающим четыре процессорных ядра с частотой 2,0 ГГц и еще четыре ядра с частотой 2,60 ГГц. Предполагается, что речь может идти о чипе Dimensity 7500. В листинге также указан объем оперативной памяти 8 ГБ и операционная система Android 16, которая, вероятно, будет работать под оболочкой OriginOS 6. На данный момент компания Vivo уже выпустила три смартфона на базе Dimensity 7500 — Vivo S60e (также известный как Vitality Edition) и iQOO Z11S, доступные на китайском рынке, а также iQOO Z11 для индийского рынка. Пока неясно, станет ли V2607 ребрендированной версией Vivo S60e или Z11S для мирового рынка, либо это будет совершенно новое устройство.

Что касается смартфона V2608A, китайский регулирующий орган 3C уже одобрил ряд предстоящих моделей Vivo, включая V2602A, V2602DA и V2609A, а теперь добавил к их числу и V2608A с зарядным устройством мощностью 90 Вт, однако информация о его окончательном коммерческом названии пока отсутствует. Предполагается, что модель V2602DA может оказаться смартфоном Vivo X500 Pro Max с поддержкой спутниковой связи, а V2602A — версией X500 Pro без такой поддержки. Модель V2609A, предположительно, является Vivo X500 Pro. Таким образом, остается неясным, представляет ли собой V2608A стандартную модель Vivo X500 или же это отдельное устройство.