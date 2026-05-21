Смартфон Trump Phone оказался в центре скандала из-за флага США

Trump Phone после девятимесячной задержки поступил в продажу, однако сразу вызвал волну обсуждений из-за оформления корпуса и изменений в маркетинговой стратегии проекта.

Устройство позиционируется как премиальная модель с золотым покрытием и стоимостью около 500 долларов. Однако пользователи обратили внимание на изображение американского флага на задней панели смартфона.

Как отмечают СМИ и пользователи соцсетей, на флаге оказалось 11 полос вместо официальных 13. При этом количество звёзд осталось стандартным — 50. Ошибка быстро стала предметом обсуждения в интернете.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что смартфон больше не продвигается как полностью произведённый в США. Ранее проект активно использовал маркировку Made in USA.

По словам представителей Trump Mobile, устройство лишь частично собирается на территории Соединённых Штатов, а ряд ключевых компонентов поставляется из других стран.

После выхода смартфона вопросы у пользователей вызвали как задержка релиза, так и изменения в концепции проекта.