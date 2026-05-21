Главная » Новости

Смартфон Trump Phone оказался в центре скандала из-за флага США

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Trump Phone после девятимесячной задержки поступил в продажу, однако сразу вызвал волну обсуждений из-за оформления корпуса и изменений в маркетинговой стратегии проекта.

Устройство позиционируется как премиальная модель с золотым покрытием и стоимостью около 500 долларов. Однако пользователи обратили внимание на изображение американского флага на задней панели смартфона.

Как отмечают СМИ и пользователи соцсетей, на флаге оказалось 11 полос вместо официальных 13. При этом количество звёзд осталось стандартным — 50. Ошибка быстро стала предметом обсуждения в интернете.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что смартфон больше не продвигается как полностью произведённый в США. Ранее проект активно использовал маркировку Made in USA.

По словам представителей Trump Mobile, устройство лишь частично собирается на территории Соединённых Штатов, а ряд ключевых компонентов поставляется из других стран.

После выхода смартфона вопросы у пользователей вызвали как задержка релиза, так и изменения в концепции проекта.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.