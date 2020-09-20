Смартфон Samsung Galaxy S20 FE впервые появился на живых фото

Новые фотографии демонстрируют следующий более дешевый флагманский телефон Samsung.

Просочились первые изображения Samsung Galaxy S20 Fan Edition, показывающие, как Samsung изменил дизайн своего самого дешевого флагманского телефона. Благодаря недавнему твиту авторитетного блогера, появились несколько реальных изображений нового телефона, а также некоторые технические характеристики.

Galaxy S20 запущен еще в феврале, но FE (сокращенно Fan Edition), как ожидается, поступит в ближайшее время. Этот новый телефон выглядит как преемник Galaxy S10 Lite, который был запущен в январе как более дешевая версия Galaxy S10.

С точки зрения дизайна Galaxy S20 FE очень похож на три оригинальных телефона Galaxy S20. Отличаются материалы, так как у S20 FE будет пластиковая задняя часть, как у базового Galaxy Note 20. Это удешевляет сборку телефона, но он будет намного менее приятным в использовании, чем стандартный флагман со стеклянной подложкой.

Плоский дисплей S20 FE сильно отличается от всего в оригинальной линейке S20. Его диаметр составляет 6,5 дюйма, что делает его между 6,2 дюймами S20 и 6,7 дюймами S20 Plus. Еще одно изменение — это понижение разрешения до FHD, а не QHD. Скорее всего, это экономичный шаг, но он также может помочь увеличить время автономной работы, что было одним из слабых мест S20.

В исходном твите цена описана только как «хорошая», но в одном из ответов Jimmy is Promo указывает цифру от 699 до 749 долларов, в зависимости от предпочтительного объема памяти. По этой цене — примерно на 300 долларов ниже стоимости S20 — Samsung, похоже, прямо нацеливается на место, занимаемое базовым iPhone 11 от Apple и самым дешевым iPhone 12, когда он выйдет в следующем месяце.

Также в комментариях к исходному твиту можно увидеть отсылку к чипсету телефона — Snapdragon 865. Он такой же, как и остальные модели серии Galaxy S20 в США, поскольку в других местах S20 использовал чип Exynos 990, разработанный Samsung. Qualcomm с тех пор выпустила Snapdragon 865 Plus, который предлагает более высокую производительность, но у S20 FE все еще должно быть более чем достаточно мощности для большинства пользователей, а также важная совместимость с 5G, которая станет все более и более важной в ближайшие годы.

Как и остальные флагманские телефоны Samsung, S20 FE имеет рейтинг IP68. Это не делает телефон водо- и пыленепроницаемым, но он наверняка выдержит случайное падение в раковину или песочницу.

Сзади есть телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, еще один пережиток оригинальных Galaxy S20 и S20 Plus. Это в сочетании с 10-кратным цифровым зумом дает максимальное 30-кратное увеличение. В более ранней утечке говорилось, что телеобъектив будет использовать 8-мегапиксельный датчик вместо 64-мегапиксельного на обычных S20 и S20 Plus, в то время как другие камеры на задней панели телефона — это два 12-мегапиксельных датчика для основных и сверхшироких фотографий. На передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера, что является большим улучшением по сравнению с 10-мегапиксельным сенсором S20.

Телефон работает на One UI 2.5, новейшей версии операционной системы Samsung на базе Android 10. Galaxy S20 FE не запустится с предустановленным недавно дебютировавшим Android 11 , но он, скорее всего, появится в виде One UI 3.0 через несколько месяцев после обновления программного обеспечения.

В твите не упоминается емкость аккумулятора или информация о зарядке. Предыдущая утечка сообщала емкость FE, равную 4500 мАч, а его зарядное устройство — к той же модели на 25 Вт, которую Samsung добавляет в коробку всех своих флагманских телефонов. Другие утечки спецификаций предполагают блок питания на 4000 мАч.

Samsung проведет виртуальную презентацию нового смартфона 23 сентября.