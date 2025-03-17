Смартфон Redmi Turbo 4 Pro прошел сертификацию в Китае

Смартфон Xiaomi с модельным номером 25053RT47C, предположительно представляющий собой Redmi Turbo 4 Pro, получил сертификацию 3C в Китае.

Ожидается, что устройство будет представлено в следующем месяце. По информации Digital Chat Station, Redmi Turbo 4 Pro будет оснащён процессором Dimensity 8400 и станет более мощной версией Turbo 4.

Согласно данным сертификации, новый смартфон может поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт и иметь аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, что делает его одним из наиболее ёмких среди моделей Redmi. Кроме того, Turbo 4 Pro может стать одним из первых телефонов с новым процессором Snapdragon 8s Elite, который демонстрирует отличные результаты в тестах, набирая более 2 миллионов баллов в AnTuTu.

Устройство будет оснащено 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и высокочастотным ШИМ-затемнением. Дизайн включает узкие рамки и закруглённые углы, а металлическая средняя рамка придаёт дополнительную прочность. На задней панели ожидается 50-мегапиксельная двойная камера, хотя акцент в основном сделан на производительности и времени автономной работы.

Redmi Turbo 4 Pro будет позиционироваться между Turbo 4 и Redmi K80, предлагая флагманские функции по цене около 2300 юаней (примерно 320 долларов). На международных рынках его, вероятно, выпустят под названием Poco F7.

Источник: gizmochina