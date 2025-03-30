Смартфон Realme GT 7 получит аккумулятор на 7000 мАч и быструю зарядку на 100 Вт

Ожидается, что следующий смартфон Realme GT 7 будет оснащён улучшенным аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 100 Вт. Это станет первым устройством Realme с таким мощным аккумулятором.

Смартфон также получит новый внешний вид с тонкими рамками, подчёркивающими усовершенствованный экран. Предполагается, что GT 7 будет доступен в новом цвете Snow Mountain White, который отсутствует в модели 7 Pro, а также в Racing Edition для китайского рынка.

По информации инсайдера Digital Chat Station, у GT 7 будет изменённое расположение камеры: вертикальная линия из трёх объективов с двумя дополнительными сенсорами. Дизайн напоминает OnePlus 9 Pro, в то время как 7 Pro больше похож на iPhone 16 Pro Max.