Смартфон Nothing Phone (3a) получит процессор Snapdragon 7s Gen 3

Недавно в сети появилась информация о новом смартфоне Nothing Phone (3a), который будет оснащён процессором Snapdragon 7s Gen 3.

Этот же чип установлен в недавно анонсированном Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, что делает эти два устройства потенциальными конкурентами.

Утечки показывают, что Nothing Phone (3a) сможет записывать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду, что значительно лучше, чем у Redmi Note 14 Pro+, который поддерживает 4K только на 30 кадров в секунду.

Фронтальная камера Nothing Phone (3a) сможет снимать видео в 1080P на 30 кадров в секунду. Другие подробности пока не раскрыты.