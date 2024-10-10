Смартфон IPhone 16 Pro подешевел в России почти на треть

Смартфон Apple iPhone 16 Pro, который только что вышел на российский рынок, подешевел на 30% всего через две недели после старта продаж.

Изначально модель с памятью 256 ГБ стоила около 170 тыс. рублей, но вскоре цена упала до 130 тыс. рублей, что составляет почти 40 тыс. рублей экономии.

Сейчас, по информации Hi-Tech Mail, выгоднее всего заказывать iPhone 16 Pro из-за границы. На маркетплейсах его можно найти за 116 тыс. рублей, но к этой цене нужно добавить около 16 тыс. рублей на таможенные пошлины. Даже с этими расходами смартфон будет дешевле, чем в российских магазинах.

iPhone 16 Pro был представлен 9 сентября 2024 года. Он оснащён 6,3-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц, новой кнопкой управления камерой и тройной камерой с основным и ультраширокоугольным модулями на 48 Мп, а также телеобъективом с пятикратным оптическим зумом на 12 Мп.