Смартфон iPhone 12 mini в России продается хуже других моделей серии iPhone 12

iPhone 12 mini стал самым маленьким смартфоном компании в 2021 году. Этот аппарат пользуется неплохим спросом на глобальном рынке, но он не популярен в России.

Как пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники, среди розничных продавцов на российском рынке iPhone 12 mini продается хуже, чем другие модели смартфонов от компании Apple.

К примеру, в МТС на долю iPhone 12 mini приходится всего 13% от всех продаж моделей серии iPhone 12.

В «Связном» продажи еще хуже – 11,5%. Напомним, в iPhone 12 mini установлена двойная камера и 5,4-дюймовый экран. Стоимость аппарата стартует от 69 990 рублей.