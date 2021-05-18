Смартфон Honor 50 получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 778G

Бренд Honor проведет анонс нового смартфона, который станет одним из первых, получивших процессор Snapdragon 778G от компании Qualcomm.

Новый процессор дебютирует 19 мая, и тогда же будет объявлено, какие устройства выйдут с таким чипом.

В линейке Honor 50 будет несколько моделей, в том числе и топовый вариант, у которого установят флагманский процессор Snapdragon 888.

При этом базовая модель будет оснащена процессором Snapdragon 778G, что выяснилось благодаря базе регулятора.

Чип имеет каталожный номер SM7325. По предварительным данным в нем будет Kryo 670 (Arm Cortex-A78) и GPU Adreno 642L, а также 5G Snapdragon X53, ISP Spectra570L и модуль FastConnect 6700.

Что касается новых смартфонов, то им приписывают еще тройную камеру с главным модулем на 50 Мп, дисплеи диагональю 6,79 дюйма, а также поддержку 66- и 100-ватной зарядки.