В сети известный инсайдер распространил тизерное изображение, в котором раскрывается дата презентации нового смартфона Honor 30S.

В сети уже не раз сообщали о новинке, а теперь стало известно, что смартфон Honor 30S официально анонсируют 30 марта.

В основе модели будет лежать процессор Kirin 820, а еще в ней будет поддержка 40-ватной зарядки.

Также новинка будет работать в сетях пятого поколения, а на задней панели расположится камера с четырьмя датчиками.

Сканер отпечатков пальцев расположат на боковой грани. Другие подробности о смартфоне пока не раскрывают.