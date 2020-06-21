Смартфон Honor 30 Lite появился на рендерном изображении

Этот смартфон должен дебютировать в июле вместе с моделью Honor X10 Max.

Характеристики модели Honor 30 Lite уже почти все раскрыты, а недавно в Сети распространили рендерное изображение, на котором показали, как она будет выглядеть.

Судя по рендерному изображению, основанному на слухах, смартфон получит каплевидный вырез и обычную заднюю панель.

Предварительная стоимость этого аппарата составит 220 евро. За эти деньги Honor 30 Lite будет оснащен 6,5-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 800, батарею на 4 000 мАч, а также тройную камеру. В последней будут датчики на 48, 8 и 2 Мп.