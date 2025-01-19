Смартфон Hisense A9 2022 неожиданно обновился и получил увеличенный объём памяти

Компания Hisense, не очень известная в мире смартфонов, выпустила обновлённую версию своего устройства A9, изначально представленного в мае 2022 года.

Новая модель почти не отличается от оригинала, за исключением увеличенной оперативной памяти до 8 ГБ и объема хранилища до 256 ГБ.

Цена на обновлённый Hisense A9 составляет 435 долларов (44 550 руб.), и он будет доступен после 22 января на официальном сайте компании.

Основная особенность смартфона — 6,1-дюймовый экран на электронных чернилах с разрешением 300 точек на дюйм и 36 уровнями регулировки цветовой температуры.

Устройство поддерживает только 4G и работает на чипсете Snapdragon 662 с операционной системой Android 11. Оно оснащено 4000 мАч аккумулятором, 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Также предусмотрен боковой датчик отпечатков пальцев. Смартфон имеет толщину 7,8 мм и весит 183 грамма. Корпус выполнен из микрофибры.