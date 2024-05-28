Смартфон Cubot X90 получил AMOLED-экран 100-Мп камеру и ценник в 30 тыс. рублей

Cubot представила свой последний смартфон X90 с уникальным дизайном.

Он оснащен изогнутым по краям 6,67-дюймовым экраном AMOLED, который обеспечивает высокое разрешение 2400×1080 пикселей и плавную работу благодаря частоте обновления 120 Гц.

Мощность устройства обеспечивается процессором Helio G99, 16 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения еще на 16 ГБ виртуальной памяти) и 256 ГБ встроенной памяти.

Фотографические возможности Cubot X90 впечатляют. Смартфон оснащен основной камерой разрешением 100 Мп, которая позволяет снимать четкие и детализированные фотографии.

К ней добавлены сверхширокоугольная камера на 16 Мп, макро-камера на 5 Мп и вспомогательный сенсор на 0,3 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп, обеспечивая высококачественные селфи и видеозвонки.

Cubot X90 также обладает мощной батареей ёмкостью 5100 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Это обеспечивает долгое время работы без необходимости частой подзарядки.

Устройство работает на операционной системе Android 14 и включает такие функции, как подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание лица и наличие NFC-модуля для бесконтактных платежей.

Cubot X90 доступен для приобретения за 30 076 рублей.