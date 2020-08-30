Смартфон ASUS Max Pro M3 готовится к выходу

По большей части, изюминкой Asus в последнее время были телефоны Asus ROG или серия ZenFone, начиная с 2018 года. И с тех пор мы не видели таких популярных бюджетных телефонов, как серия Asus Max. Но состав может скоро вернуться. И на этот раз, согласно последней утечке, в серии может быть как минимум три устройства.

Согласно новой утечке, опубликованной пользователем по имени @yabhishekhd в Твиттере, тайваньская компания может принести целых четыре устройства с чипсетами под кодовыми названиями Lito, Lagoon, Bengal и Scuba. По мнению пользователя, это чипсеты Snapdragon 765G, Snapdragon 690, Snapdragon 662 или 460 и серии Snapdragon 200. И все это будет установлено в Asus Max Pro M3, Max M3 и Max M3 Lite.