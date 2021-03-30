Smart Modular расширила модельный ряд SSD серии DuraFlash ME2

Производитель твердотельных накопителей Smart Modular расширил ассортимент SSD накопителей из линейки DuraFlash ME2. Они имеют интерфейс подключения Sata, M.2 Sata и Slim Sata.

Первые представляют собой привычные для всех накопители форм-фактора 2.5 дюйма, широко распространённые на рынке.

M.2 Sata использует коннектор М.2 c длиной 2242, не столь популярной, как 2280.

SSD серии DuraFlash ME2 ранее были представлены Smart Modular. Slime Sata – тот же Sata 2.5, но без корпуса и «ключей» на пинах.

Из слов представителей Smart Modular следует, что расширенная линейка SSD подойдёт не только для рядовых пользователей, но и для промышленных или транспортных нужд.

Специально для использования накопителей в пользовательских настольных ПК и ноутбуках есть версии с температурным режимом от 0 до +70 градусов Цельсия, а промышленные модификации могут работать при температурах от -40 до +85 градусов.

Версии M.2 2242 имеют объём от 240 до 960 Гб при скорости чтения до 560 Мб\с и записи до 500 Мб\с.

Если говорить о Sata 2.5 дюйма и Slim Sata, то они могут похвастаться объёмом от 240 до 1960 Гб при скорости последовательного чтения 560 Мб\с, а записи 520 Мб\с.