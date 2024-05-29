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Смарт-кольцо Galaxy Ring получит 8 размеров и разную емкость аккумуляторов

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Как сообщается в документации FCC, Samsung разрабатывает умное кольцо под названием Samsung Galaxy Ring, имеющее восемь разных размеров.

Смарт-кольцо Galaxy Ring получит 8 размеров и разную емкость аккумуляторов

Каждому размеру присвоен свой модельный номер. Один из вариантов этого кольца, SM-Q503, был представлен на серии официальных фотографий.

Также стало известно, что Samsung Galaxy Ring будет доступен в нескольких вариантах с разными емкостями аккумуляторов: 17, 18,5 и 22,5 мАч. Емкость аккумулятора будет зависеть от размера корпуса кольца.

Для связи со смартфонами и другими устройствами будет использоваться модуль Bluetooth LE, а для зарядки предусмотрена специальная беспроводная док-станция.

Смарт-кольцо Galaxy Ring получит 8 размеров и разную емкость аккумуляторов

Недавно компания Samsung продемонстрировала Galaxy Ring на отдельной витрине в рамках мероприятия Health Partner Day.

Однако подробности о технических характеристиках не были раскрыты. Полная презентация умного кольца и других новых продуктов компании ожидается на предстоящем летнем мероприятии Unpacked.

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