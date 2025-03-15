Смарт-кольца и ИИ-наушники Infinix показались на фото в преддверии анонса

20 марта компания Infinix проведёт бета-тестирование своей новой платформы Infinix AI∞.

На мероприятии будет представлена стратегия внедрения искусственного интеллекта в будущие продукты. Также анонсируют новый смартфон серии Note 50 и два устройства AIoT — умное кольцо Infinix AI Ring и наушники TWS Infinix AI Buds.

Смартфон Note 50 будет оснащён технологией One-Tap Infinix AI∞, которая предложит интеллектуальные функции для выполнения различных задач. Умное кольцо Infinix AI Ring будет доступно в разных размерах и цветах и будет поддерживать функции отслеживания сна и мониторинга здоровья.

Наушники Infinix AI Buds предложат шумоподавление и поддержку перевода на разные языки. Зарядный футляр наушников будет иметь полупрозрачную крышку и сенсорный экран для управления функционалом, включая съемку с камеры смартфона и регулировку уровня шумоподавления.