Смарт-часы Samsung Galaxy Watch7 и Watch Ultra получат более мощный процессор

Samsung планирует представить новую серию своих умных часов Galaxy Watch 7 в следующем месяце. Они будут доступны в двух размерах и будет также представлена модель Galaxy Watch Ultra.

Galaxy Watch 7 сохранят размеры предыдущей модели и будут доступны в зеленом и кремовом цветах. Они будут использовать прочный материал Armor Aluminum 2 и иметь сапфировое стекло, что обычно свойственно более дорогим часам.

Часы будут также обладать высокой степенью защиты от воды и пыли, а их аккумуляторы останутся прежними. Однако, самым значительным обновлением станет новый, более мощный и энергоэффективный чипсет.

Samsung также представит модель Galaxy Watch Ultra, которая будет конкурировать с аналогичной моделью Apple Watch Ultra. Она будет иметь больший корпус из титана и высокую яркость дисплея. Galaxy Watch Ultra будет доступна только в модели с поддержкой LTE и Bluetooth.

Пока нет информации о ценах, но ожидается, что Galaxy Watch 7 будут стоить примерно столько же, сколько и предыдущая модель, а Galaxy Watch Ultra будет немного дороже. Ожидается, что анонс новых часов состоится на мероприятии Galaxy Unpacked в июле.

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