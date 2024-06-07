Главная » Новости

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch7 и Watch Ultra получат более мощный процессор

Автор На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Samsung планирует представить новую серию своих умных часов Galaxy Watch 7 в следующем месяце. Они будут доступны в двух размерах и будет также представлена модель Galaxy Watch Ultra.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch7 и Watch Ultra получат более мощный процессор

Galaxy Watch 7 сохранят размеры предыдущей модели и будут доступны в зеленом и кремовом цветах. Они будут использовать прочный материал Armor Aluminum 2 и иметь сапфировое стекло, что обычно свойственно более дорогим часам.

Часы будут также обладать высокой степенью защиты от воды и пыли, а их аккумуляторы останутся прежними. Однако, самым значительным обновлением станет новый, более мощный и энергоэффективный чипсет.

Samsung также представит модель Galaxy Watch Ultra, которая будет конкурировать с аналогичной моделью Apple Watch Ultra. Она будет иметь больший корпус из титана и высокую яркость дисплея. Galaxy Watch Ultra будет доступна только в модели с поддержкой LTE и Bluetooth.

Пока нет информации о ценах, но ожидается, что Galaxy Watch 7 будут стоить примерно столько же, сколько и предыдущая модель, а Galaxy Watch Ultra будет немного дороже. Ожидается, что анонс новых часов состоится на мероприятии Galaxy Unpacked в июле.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.