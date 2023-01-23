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Смарт-часы Pixel Watch из-за датчика ЭКГ стали массово диагностировать пользователям аритмию

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Смарт-часы Pixel Watch были долгожданным устройством, но чего-то особо впечатляющего это носимое устройство не получило.

Сейчас даже самые дешевые фитнес-браслеты обладают тем же набором функционала, что и Pixel Watch, да и как оказалось они еще и работают более стабильно, чем устройство от поискового гиганта.

Портал 9to5Google написал, что Pixel Watch все-таки умеют больше чем другие смарт-браслеты.

Оказывается некоторые пользователи стали получать уведомления о нерегулярном сердцебиении от приложения Fitbit.

Как оказалось, в Pixel Watch есть датчик ЭКГ, но включили его только сейчас, и то не всем пользователям.

Издание 9to5Google предполагает, что началось тестирование ЭКГ, при том что официально в этих часах нет этого датчика, и он никогда нигде не был заявлен.

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