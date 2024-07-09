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Смарт-часы iQOO Watch GT получат искусственный интеллект

Автор На чтение 2 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания iQOO 11 июля выходит на рынок умных-часов со встроенным искусственным интеллектом. До официальной презентации остается совсем немного, поэтому производитель постепенно раскрывает ключевые особенности новой модели Watch GT.

Будущая новинка получит поддержку eSIM и независимую навигацию на базе технологии Baidu. Помимо этого искусственный интеллект позволит пользователю получить самые востребованные функции в упрощенном варианте. Среди них транскрипция речи для создания заметок.

Также смарт-часы могут помочь в творческом процессе благодаря функции искусственного интеллекта, хотя детали этой функции пока неясны.

Одна из ключевых функций будет связана с настройками циферблатов, искусственный интеллект позволит создавать индивидуальные циферблаты под конкретного пользователя, причем будут предлагаться различные стили, включая аниме.

Смарт-часы iQOO Watch GT получат искусственный интеллект

Watch GT будут оборудованы «умным» окном, которое предоставляет контекстные уведомления. Часы интеллектуально анализируют вашу ситуацию и активность, и могут отображать соответствующую информацию, когда вы поднимаете запястье.

iQOO Watch GT будет поставляться с разноцветными ремешками и позволит выбирать между различными циферблатами, соответствующими стилю. Они также обладают длительным сроком службы батареи в 21 день и поддерживают NFC для удобных платежей.

На мероприятии, посвященном запуску Watch GT, также будут представлены другие продукты iQOO, включая смартфон iQOO Neo9S Pro+, планшет iQOO Pad2 Pro 1TB и наушники iQOO TWS 1i.

Iqoo iQOO Watch GT
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