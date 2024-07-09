Смарт-часы iQOO Watch GT получат искусственный интеллект

Компания iQOO 11 июля выходит на рынок умных-часов со встроенным искусственным интеллектом. До официальной презентации остается совсем немного, поэтому производитель постепенно раскрывает ключевые особенности новой модели Watch GT.

Будущая новинка получит поддержку eSIM и независимую навигацию на базе технологии Baidu. Помимо этого искусственный интеллект позволит пользователю получить самые востребованные функции в упрощенном варианте. Среди них транскрипция речи для создания заметок.

Также смарт-часы могут помочь в творческом процессе благодаря функции искусственного интеллекта, хотя детали этой функции пока неясны.

Одна из ключевых функций будет связана с настройками циферблатов, искусственный интеллект позволит создавать индивидуальные циферблаты под конкретного пользователя, причем будут предлагаться различные стили, включая аниме.

Watch GT будут оборудованы «умным» окном, которое предоставляет контекстные уведомления. Часы интеллектуально анализируют вашу ситуацию и активность, и могут отображать соответствующую информацию, когда вы поднимаете запястье.

iQOO Watch GT будет поставляться с разноцветными ремешками и позволит выбирать между различными циферблатами, соответствующими стилю. Они также обладают длительным сроком службы батареи в 21 день и поддерживают NFC для удобных платежей.

На мероприятии, посвященном запуску Watch GT, также будут представлены другие продукты iQOO, включая смартфон iQOO Neo9S Pro+, планшет iQOO Pad2 Pro 1TB и наушники iQOO TWS 1i.