Смарт-часы Huawei WATCH GT5 и GT5 Pro стали доступны для покупки в РФ

Компания М.Видео-Эльдорадо начала продажи новых умных часов Huawei Watch GT5 и Huawei Watch GT5 Pro. Цены начинаются от 22 999 рублей за модель GT5 и от 29 999 рублей за GT5 Pro.

Часы Huawei Watch GT5 объединяют современные технологии и стильный дизайн. Они изготовлены из качественных материалов и оснащены системой Huawei TruSense для мониторинга здоровья.

Также предусмотрена система геопозиционирования HUAWEI Санфлауэр, которая поддерживает бег, велоспорт и гольф, обеспечивая точность данных. Функция «Эмоции» помогает пользователям отслеживать свое эмоциональное состояние.

Модель Huawei Watch GT5 Pro 46 мм выполнена из титанового сплава, а стандартные версии GT5 46 мм и 41 мм — из нержавеющей стали. Для всех моделей доступны различные ремешки, позволяющие выразить индивидуальность.

В Huawei Watch GT5 представлено 12 новых дизайнов циферблатов, а в GT5 Pro — 14, предлагающих удобные виджеты и интеллектуальные функции.

По словам коммерческого директора Группы М.Видео-Эльдорадо Сергея Уварова, спрос на новые модели значительно превышает спрос на предыдущее поколение.

Цены на часы в М.Видео и Эльдорадо:

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм — от 29 999 до 39 999 рублей

HUAWEI WATCH GT 5 46 мм — 22 999 рублей

HUAWEI WATCH GT 5 41 мм — от 22 999 до 24 999 рублей.

Ранее был объявлен прием предзаказов на Huawei MatePad 12 X и MatePad Pro, а российская компания представила эксклюзивную версию тройной раскладушки китайской компании.