Смарт-часы Google Pixel Watch 4 вышли в Индии по цене от 36 тысяч рублей

После мировой премьеры компания Google представила в Индии свои новые смарт-часы Pixel Watch 4. Устройство получило обновлённое оборудование, увеличенное время автономной работы и улучшенную производительность.

Как и предыдущие модели, Pixel Watch 4 оснащены круглым дисплеем Actua 360 с яркостью до 3000 нит, тонкими рамками и функцией Always On. Экран защищён алюминиевым корпусом с рейтингом водо- и пылезащиты 5ATM и IP68. В основе часов лежит процессор Snapdragon W5 Gen 2, работающий под управлением Wear OS 6.0, в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища.

Часы выпускаются в двух вариантах — 41 мм и 45 мм. Младшая модель оснащена аккумулятором на 325 мА·ч, обеспечивающим до 30 часов работы, старшая — батареей 455 мА·ч с автономностью до 40 часов. При включении режима энергосбережения время работы увеличивается до двух и трёх дней соответственно. Поддерживается быстрая зарядка — за 15 минут аккумулятор восполняется до 50%.

Среди функций — сенсоры для измерения пульса и уровня кислорода в крови, поддержка AI Gemini с функцией Raise to Talk, а также Bluetooth 5.3, LTE, Wi-Fi 6, GPS и более 50 видов тренировок.

Стоимость Pixel Watch 4 (41 мм) с Wi-Fi составляет около 36 000 рублей, а версия 45 мм оценивается примерно в 39 500 рублей.