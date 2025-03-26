Смарт-часы Apple Watch обзаведутся камерой

Apple продолжает развивать свои носимые устройства, и теперь в разработке новые версии Apple Watch со встроенными камерами. По информации Марка Гурманна из Bloomberg, эти часы могут появиться к 2027 году и изменят способ их взаимодействия с окружающим миром.

В стандартных моделях камера может быть интегрирована в экран, но пока неясно, будет ли она скрытой или видимой.

В более продвинутых моделях Apple Watch Ultra ожидается, что камера будет расположена рядом с колесиком Digital Crown, что позволит пользователям легко сканировать объекты.

Камеры не предназначены для селфи или видеозвонков. Вместо этого они будут использоваться для функции визуального интеллекта, позволяющий пользователям получать информацию об объектах, на которые они указывают. Это будет похоже на Google Lens, но более интегрировано в экосистему Apple.

Кроме того, Apple работает над AirPods с инфракрасными камерами, которые могут улучшить пространственное звучание и управлять жестами для взаимодействия с дополненной реальностью. Например, поворот головы или движение рукой могут активировать определённые функции.

Источник: gizmochina