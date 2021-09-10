Слухи об iPhone 14: титан, без выемки и более дешевая модель Max

IPhone 13 еще даже нет, и уже есть ученые мужи и аналитики, утверждающие, что знают, что ждет iPhone 14. На этом этапе вы должны относиться ко всем подобным сообщениям с крайним скептицизмом, независимо от источника. Apple тестирует множество новых технологий, но попадут ли они в iPhone или нет, это связано со сложной сетью технических возможностей, стоимости, доступности запчастей от поставщиков и многого другого.

Другими словами, сама Apple, вероятно, не сможет полностью определить характеристики iPhone 14 до первой половины 2022 года. Некоторые предположения более безопасны, чем другие (у него почти наверняка будет процессор A16 производства TSMC), но преследуя слухи по этому поводу Ранняя стадия — это скорее развлечение, чем надежная информация.

С учетом всех этих предостережений, вот что мы слышали об iPhone 14.

iPhone 14: последние слухи

8 сентября: Джон Проссер поделился множеством ранних подробностей об iPhone 14, включая дизайн без выемок.

26 июля: в отчете инвесторов от JP Morgan Chase ( через Macrumors ) утверждается, что модели iPhone 14 Pro будут иметь корпус из титана вместо нержавеющей стали.

5 июля: в сообщении The Elec говорится, что LG планирует производить OLED-дисплеи LTPO для iPhone 14, которые могут поддерживать частоту 120 Гц . Так что 120 Гц ProMotion может появиться на всех iPhone в следующем году.

23 июня: Аналитик Минг-Чи Куо ( через Macrumors ) говорит, что некоторые модели iPhone 14 будут включать датчик Touch ID под дисплеем в дополнение к Face ID.

iPhone 14: размеры, дизайн и дисплей

IPhone 12 выпускается в четырех размерах. Есть две «обычных» модели iPhone 12: 6,1-дюймовая и 5,4-дюймовая мини. И есть две модели Pro: 6,1-дюймовая и 6,7-дюймовая модель Max. Мы ожидаем того же от iPhone 13.

Но, по слухам, iPhone 14 откажется от мини-модели в пользу менее дорогой модели Max . Итак, мы получим два 6,1-дюймовых iPhone (обычный и профессиональный) и два 6,7-дюймовых iPhone Max (обычный и профессиональный). Это будет хорошей новостью для тех, кто хочет большего размера Max, но вздрагивает от стартовой цены в 1100 долларов. По слухам, он также может иметь новую отделку из титана, а не из нержавеющей стали . А кнопки регулировки громкости могут вернуться к круглой форме, которую в последний раз видели на iPhone 5s.

Рано слух по Мин-Чи Куо сказал , что Pro модели, по крайней мере, не будет иметь больше «паз» для датчиков TrueDepth на всех, а скорее «перфорацией» камеры аналогичны тем , которые на некоторых Android устройств, по крайней мере , на моделях Pro. Этот слух был поддержан в начале сентября Джоном Проссером, который сообщил, что неясно, будут ли это каким-либо образом включать дополнительные датчики, необходимые для Face ID, или на дисплее будет несколько «дыр» для размещения всего массива. Проссер говорит, что «массив Face ID все еще существует… он прямо под дисплеем». Кроме того, Проссер говорит, что телефоны будут толще, поэтому «выступ камеры в основном исчезнет», и все элементы камеры будут прилегать к заднему стеклу.

iPhone 14: Камера

Большие изменения, по-видимому, ожидаются в камере iPhone в iPhone 14. Сообщается, что Appel рассматривает 4 8-мегапиксельный сенсор для стандартной широкоугольной камеры , который будет объединять светосилу пикселей в сетку 2 × 2 при низком разрешении. -световая ситуация (создание фото 12MP). Камера сможет снимать видео 8K, по крайней мере, на моделях Pro.

Также, по слухам, для моделей Pro будет зарезервирован новый телеобъектив с перископом , который позволит увеличить оптический зум до 10x. Мы видели похожие камеры на других телефонах, включая Samsung Galaxy S21 Ultra .

iPhone 14: производительность, аккумулятор и биометрия

Говорят, что iPhone 13 будет иметь дисплеи ProMotion с частотой 120 Гц на моделях Pro с панелями производства Samsung, в то время как в непрофессиональных вариантах, как сообщается, будут использоваться обычные дисплеи с частотой 60 Гц производства LG. Говорят, что с iPhone 14 LG будет производить OLED-дисплеи LPTO с частотой 120 Гц для всей линейки iPhone . Так что вполне возможно, что вся линейка iPhone 14 будет иметь технологию ProMotion с частотой 120 Гц, которая будет следовать естественному ритму Apple: сначала добавить функцию в модель Pro, а затем через год присоединиться к остальной линейке.

Хотя об этом широко не сообщалось, каждый новый iPhone имеет новую систему на кристалле (SoC) серии A, и мы ожидаем, что iPhone 14 последует их примеру. A16, как его, вероятно, будут называть, может стать одним из первых выпусков крупномасштабных процессоров, использующих 3-нанометровый производственный процесс TSMC, который должен помочь повысить производительность, эффективность и время автономной работы.

Следуя слухам Минг-Чи Куо , Марк Гурман в своем информационном бюллетене Power On предположил, что Apple тестирует iPhone с датчиком Touch ID на дисплее, который может появиться в моделях Pro, вторя предыдущим слухам. Тем не менее, он говорит, что Apple «полностью использует Face ID для своих iPhone более высокого класса» с конечной целью «внедрить Face ID в сам дисплей». Это согласуется со слухами Проссера об iPhone 14 без выемки, хотя Гурман не сказал, ожидает ли он, что iPhone 2022 года сохранит эту отметку.

iPhone 14: дата выхода и цена

Apple обычно выпускает новые iPhone осенью, обычно объявляя о них в сентябре с датой выпуска через две-четыре недели позже. Мы не слышали ничего, что заставляло бы нас думать, что 2022 год будет другим.

Цены на модели iPhone 14, вероятно, будут немного отличаться от существующих iPhone, поскольку ожидается не 5,4-дюймовая мини-версия, а более дешевый 6,7-дюймовый максимальный размер, который, по словам Куо, может быть меньше. 900 долларов. Имея это в виду, мы ожидаем, что модельный ряд будет варьироваться от 800 до 1000 долларов в зависимости от модели и размера.