Слухи о дизайне iPhone 17: новые рендеры и изменения в камере

Ожидается, что новый iPhone появится в конце этого года, и уже сейчас активно обсуждают его дизайн и камеры. По слухам, модель iPhone 17 Pro получит новый вид задней камеры с изменённым выступом. Джон Проссер поделился 3D-рендерами, которые показывают, как может выглядеть этот телефон.

В новом видео он отметил, что расположение трёх объективов останется прежним, но форма задней панели изменится. Вместо привычной квадратной выпуклости будет широкая «полоса камеры».

Эта панель будет выше, чем на предыдущих рендерах, а три объектива будут слева, как и светодиодная вспышка и микрофон, которые теперь находятся справа.

Также появились слухи о задней панели iPhone 17 Air, где камера будет занимать всю ширину телефона. Однако Проссер сомневается, что это увеличит стоимость материалов.

Он уточнил, что задняя панель iPhone 17 Pro будет одноцветной, но рамка камеры станет темнее. По его словам, новый iPhone будет легче, чем текущие модели.