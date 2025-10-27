Главная » Новости

Следующий iPad Pro может получить охлаждение с паровой камерой

Apple планирует оснастить iPad Pro системой охлаждения с испарительной камерой, аналогичной используемой в iPhone 17 Pro, сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

В последнем выпуске своей рассылки «Power On» Гурман отметил, что с ростом производительности чипов компания намерена внедрить испарительную камеру в iPad Pro. Новая функция может появиться уже в следующем поколении планшета, которое, вероятно, будет оснащено чипом «M6», изготовленным по 2-нанометровому техпроцессу TSMC. Такая система охлаждения позволит снизить эффект троттлинга, особенно при работе с ресурсоёмкими задачами.

Если технология окажется успешной на iPhone и iPad Pro, Apple может расширить её использование на другие устройства с пассивным охлаждением, например, MacBook Air. По текущему графику обновлений, который составляет примерно 18 месяцев, новое поколение iPad Pro может выйти весной 2027 года.

