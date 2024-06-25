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Следующее поколение Xbox предложат только с цифровыми играми

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

К такому мнению пришел аналитик Мэта Пискателлы, который заявил, что Xbox, вероятно, станет первой консолью, которая полностью перейдет к цифровым играм уже в следующем поколении.

Пискателла отметил, что это происходит всё чаще, и людям следует привыкнуть к такому развитию событий.

Он также предположил, что PlayStation последует этому примеру через одно поколение, а Nintendo, скорее всего, будет продолжать поддерживать физические игры ещё в двух поколениях.

Учитывая, что экосистема Microsoft уже сейчас сильно ориентирована на цифровые игры, Xbox кажется самой подходящей платформой для такого перехода.

Благодаря сервису Game Pass, большинство пользователей уже привыкли полагаться на цифровые покупки.

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