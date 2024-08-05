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Skyworth представила телевизоры с «бумажными» экранами по цене от 1047 долларов

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Компания Skyworth представила ультраплоские ТВ с высоким качеством изображения.

Skyworth представила телевизоры с "бумажными" экранами по цене от 1047 долларов

Китайский производитель Skyworth расширил линейку домашних ТВ, добавив в нее серию A7E Pro с диагоналями 65, 75 и 85 дюймов.

Новинки отличаются исключительно тонкими экранами с эффектом бумаги. Разрешение составляет 3840х2160 пикселей при частоте 288 Гц. Яркость — до 2000 нит, контрастность — 24000000:1.

Технология локальной подсветки включает 1152, 1440 и 1920 зон для моделей. Звук — до 243 Вт от Harman Kardon, есть Dolby Atmos.

На борту 4 Гб ОЗУ и 128 Гб памяти. Интерфейсы включают HDMI 2.1, USB, Wi-Fi. Можно докупить декоративную рамку. Цены — от 1047 долларов за 65″ до 1955 за 85″.

 

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