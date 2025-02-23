Skyworth представила новый мини-светодиодный телевизор A5F Pro

Компания Skyworth анонсировала мини-светодиодный телевизор A5F Pro, разработанный в сотрудничестве с BOE. Этот телевизор оснащён уникальным сверхчёрным широкоугольным экраном, который улучшает качество изображения.

A5F Pro будет доступен в размерах 65, 75, 85 и 100 дюймов, а продажи начнутся в Китае 7 марта. Цены на устройство пока не объявлены.

Телевизор использует светодиодную панель QD-Mini с 1056 зонами затемнения, что обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность, сравнимую с OLED-дисплеями. Запатентованная технология Skyworth минимизирует проблемы с ореолами и утечками света, обеспечивая чёткое изображение.

Экран телевизора имеет трёхслойную конструкцию, которая исключает отражения, что делает его одним из лучших на рынке, особенно в ярко освещённых помещениях. Он также поддерживает 99% цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая точную цветопередачу.

Внутри A5F Pro установлен мощный чип с искусственным интеллектом, который улучшает качество изображения и обеспечивает высокую частоту обновления 288 Гц. Это делает телевизор отличным выбором для игр и просмотра динамичного контента.

Звук также на высоте: телевизор оснащён 4,2-канальной звуковой панелью мощностью 200 Вт, настроенной Harman Audio EFX, что обеспечивает насыщенный объёмный звук без дополнительных устройств.

Для комфорта глаз A5F Pro сертифицирован по стандарту S++ и имеет технологию без мерцания и датчик освещения, что делает его безопасным для длительного просмотра.

Кроме того, он поддерживает функцию совместного просмотра контента на нескольких экранах, что идеально подходит для больших семей.