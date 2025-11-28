«Сколково» провёл подведение итогов: выручка ИТ-стартапов превысила 480 млрд руб

Выручка стартапов-резидентов Центра цифровых технологий Фонда «Сколково» в 2024 году достигла 480 млрд рублей, заявил заместитель главного управляющего директора фонда Александр Фетисов на TAdviser SummIT 2025. По его данным, этот показатель составляет почти 70% совокупной выручки всех компаний-участников экосистемы. Общий объём отчётной выручки организаций «Сколково» по итогам 2024 года превысил 700 млрд рублей.

Фетисов отметил, что в экосистеме фонда развивается около 5,4 тыс. стартапов. По оценке «Сколково», доля этих компаний на российском ИТ-рынке может достигать 15% при его текущем объёме в 3,3 трлн рублей. Ранее совет директоров инновационного центра утвердил плановые значения выручки участников: 700 млрд рублей на 2024 год и 850 млрд рублей на 2025 год. На 2026 год установлен целевой показатель в 1 трлн рублей.

По словам Фетисова, одним из ключевых направлений работы фонда является формирование корпоративного спроса со стороны крупных российских компаний. Приоритетами остаются искусственный интеллект, импортозамещение, а также создание национальных технологических решений. Особое внимание уделяется разработкам в сфере информационной безопасности, программному обеспечению для управления жизненным циклом предприятий, моделированию и проектированию.

Пресс-служба фонда сообщает, что около 700 компаний «Сколково» развивают технологии искусственного интеллекта, из них 300 проектов сфокусированы исключительно на ИИ. На базе фонда создан Центр безопасности и внедрения ИИ «Скай». Фетисов привёл примеры перспективных разработчиков, среди которых Qapp, «Майнд Крафт», Phishman, RTsim и «Автономика», чьи решения используются как российскими, так и зарубежными компаниями.

Ранее сообщалось, что в 2023 году по программе возмещения инвестиций стартапы «Сколково» привлекли более 1 млрд рублей частного финансирования. Средства получили 51 резидент, работающий в сферах ИТ, промышленной технологии и биомедицины.