Складные Samsung Galaxy Z Flip 7 получат 3-нм процессоры Exynos 2500

Компания Samsung Electronics успешно наладила производство своего нового чипсета Exynos 2500, который изготовлен по 3-нм техпроцессу. Однако этот процессор не будет использоваться в новой серии Galaxy S25. Вместо этого Samsung планирует интегрировать Exynos 2500 в премиум-складные устройства, такие как Galaxy Z Flip 7 и, возможно, Galaxy Z Flip FE.

По информации корейской газеты Chosun Ilbo, на начальном этапе у Exynos 2500 были проблемы с производительностью, что и стало причиной его исключения из Galaxy S25. Samsung решила продолжать использовать чипы Snapdragon для этой серии, чтобы соответствовать высоким стандартам производительности.

Сейчас компания сосредоточена на восстановлении своего процессорного бизнеса, планируя применять Exynos 2500 в новых моделях Galaxy Z Flip. Это изменение может сделать складные смартфоны более доступными, так как Exynos 2500 будет дешевле, чем предыдущие чипсеты Snapdragon.

Также сообщается, что внутренние разногласия между подразделениями Samsung, связанными с производством Exynos 2500, были разрешены, что позволит начать массовое производство в 2025 году.

Ожидается, что Galaxy S25 выйдет в январе следующего года, а Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip FE запланированы на третий квартал. Новые модели будут отличаться тонким корпусом и большим дисплеем, а Z Flip FE обещает быть более доступным вариантом без снижения производительности.

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