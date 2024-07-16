Складной Xiaomi Mix Fold 4 показали на тизерах с датой премьеры 19 июля

Производитель опубликовал серию тизеров, на которых не только показано устройство, но и объявлена дата его презентации.

Премьера Xiaomi Mix Fold 4 состоится 19 июля. На промоизображениях новинка представлена в двух расцветках корпуса: синей и белой.

На задней части устройства расположен большой модуль основной камеры с четырьмя датчиками и вспышкой. Вторая половина занимается внешним дисплеем, а внутри, как обычно, находится основной гибкий экран.

По неофициальной информации, смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, боковым сканером отпечатков пальцев, корпусом, соответствующим стандарту защиты IPX8, и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Устройству также приписывают основную камеру с четырьмя датчиками (50 + 13 + 60 + 10 Мп) и фронтальную камеру на 16 Мп.