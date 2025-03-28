Складной Xiaomi Mix Flip превратится в ключ от машины

Ожидается, что второй поколение смартфона-раскладушки Xiaomi Mix Flip будет значительно лучше своего предшественника.

Новая модель теперь поддерживает технологию сверхширокополосной связи (UWB), которая также есть в Samsung Galaxy Z Fold6 и iPhone 16 Pro Max. Это улучшение позволит лучше управлять умными устройствами и автомобилями пользователя.

Первый Xiaomi Mix Flip хорошо продавался, особенно в Китае, несмотря на некоторые ограничения по камерам и производительности. Новый Mix Flip 2, по слухам, будет оснащён более ёмким аккумулятором и процессором Snapdragon 8 Elite.

Кроме поддержки UWB, которая отсутствует даже в Samsung Galaxy Z Flip6, Mix Flip 2 сможет автоматически разблокировать и заводить совместимые автомобили.

Также ожидается, что новый смартфон будет поддерживать 5G-роуминг и быструю зарядку мощностью 90 Вт, но не будет поддерживать спутниковые звонки и обмен сообщениями.

Mix Flip 2 может дебютировать в конце 2025 года вместе с другими новыми продуктами, такими как Redmi K80 Ultra.