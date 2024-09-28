Складной Vivo X Fold 4 получит Snapdragon 8 Gen 4 и 50-Мп камеру

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал информацию в соцсети Weibo, благодаря чему стали известны ключевые характеристики предстоящего складного смартфона Vivo X Fold 4.

Согласно данным, основу устройства составит чип Snapdragon 8 Gen 4 (SM8750). Аккумулятор будет иметь ёмкость 6000 мАч, обеспечивая поддержку беспроводной зарядки и защиту от воды и пыли по стандарту IPX8.

В тыльной камере будет установлен основной 50-мегапиксельный датчик и камера с перископическим телеобъективом.

Также предполагается, что Vivo X Fold 4 станет тоньше и легче своего предшественника, с толщиной 8,x мм в сложенном состоянии и весом около 21x г.

Ожидается, что Vivo X Fold 4 выйдет в первом квартале 2025 года и будет доступен только в одной версии.